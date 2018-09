Ministrul notar, cel cu dosar. Urmeaza o suspendare?

Mijlocașul FC Botoșani, Răzvan Oaidă, a fost unul dintre cei mai buni jucători de pe teren în meciul cu Bosnia, scor 2-0, victorie care i-a apropiat pe „tricolorii mici” de calificarea la Campionatul European după o absență de 20 de ani. Răzvan Oaidă susține că secretul victoriilor cu Portugalia și Bosnia l-a constituit unitatea și […] The post Mijlocașul tineretului, Răzvan Oaidă îndemană la prudență: „Deocamdată nu am realizat nimic! Trebuie să fim concentrați până la final!” appeared first on Cancan.ro.