Ministrul pentru Brexit la Bucuresti: „Am discutat despre drepturile romanilor”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, l-a primit, miercuri, la Bucuresti, pe ministrul britanic pentru Brexit, David Davis. Potrivit Ministerului de Externe, vizita vine in perspectiva reuniunii Consiliului European (Articolul 50). Potrivit sursei citate, in cadrul discutiilor a fost reconfirmata dorinta ambelor parti de a agrea cat mai curand posibil textul Acordului de retragere, pentru a incepe negocierile privind cadrul relatiilor viitoare. „Am reiterat prioritatea Romaniei, subliniata si de doamna prim-ministru Viorica Dancila, de a proteja drepturile romanilor care locuiesc, lucreaza sau studiaza astazi in Regatul Unit. Ministrul David Davis a confirmat ca Marea Britanie isi va onora ob ...