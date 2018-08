Ministrul Petre Daea, ordin brutal dupa epidemia de pesta porcina: "Ardem campurile de porumb!"

Petre Daea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Petre Daea a dat, marti, un ordin extrem in cazul epidemiei de pesta porcina africana. ”Ardem campurile de porumb prin care au trecut mistretii, in zonele contaminate!”, a declarat ministrul Agriculturii. Mistretii sunt principalii transmitatori de pana acum ai molimei, contamineaza porumbul necules, prin secretii, mancare partiala si atingere. Intrebat daca exista riscul ca exportul de porumb din Romania sa fie periclitat, Daea a spus ca ‘nu exista acest risc, deoarece Romania exporta furaje tratate la temperaturi mari si totul pleaca avizat sanitar.’ Citeste si: PMP cere comisie de ancheta pentru a descoperi cum a fost avantajat Valentin Dragnea in plina epidemie ...