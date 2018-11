Ministrul Rovana Plumb, anunt care-i vizeaza pe antreprenori: "Oferim granturi intre un milion si cinci milioane de euro"

Finantare IMM google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Rovana Plumb a facut un anunt important pentru IMM-uri. Noi granturi vor fi puse la dispozitie. Rovana Plumb a anuntat, vineri, ca in doua saptamani se va deschide o noua linie de finantare pentru IMM-uri. Targetul este dezvoltarea acestor intreprinderi si crearea de noi locuri de munca. Citeste si: Au fost stabilite bancile care vor acorda credite in programul de Microindustrializare 2018 "Va anunt ca in perioada limediat urmatoare, in aproape doua saptamani, vom deschide o noua linie de finantare pentru intreprinderile mici si mijlocii prin care oferim granturi intre un milion si cinci milioane de euro, astfel incat sa putem sa le dam posibilitatea de a tine pasul cu progresul economic, cu ...