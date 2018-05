Ministrul Sanatatii: 12.000 de doze de imunoglobulina, dintre care 9.000 prin Mecanismul de protectie civila, vor fi aduse in Romania in luna mai

Imunoglobulina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Un numar de 12.000 de doze de imunoglobulina, dintre care 9.000 prin Mecanismul de protectie civila, vor fi aduse in Romania in luna mai, informeaza Ministerul Sanatatii, intr-un comunicat. "In aceasta dupa-amiaza, alte 2.500 de fiole de imunoglobulina au intrat in depozitul Companiei Nationale UNIFARM si urmeaza a fi distribuite catre unitatile sanitare, in functie de solicitarile acestora. In luna mai vor fi aduse inca 12.000 doze de imunoglobulina, dintre care 9.000 prin Mecanismul de protectie civila", precizeaza sursa citata. Vezi si: Mesaj din viitor: Cancerul a fost INVINS! Secretul in batalia cu tumorile se ascunde chiar in genomul uman Potrivit MS, de la inceputul anului si ...