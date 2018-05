Ministrul Sanatatii anunta lansarea unui program de screening pentru cancerul de col uterin

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, a anuntat ca un program de screening pentru cancerul de col uterin va fi derulat cu ajutorul fondurilor europene, urmand sa fie infiintate opt centre regionale. „Eu am discutat inca de luna trecuta cu specialistii din Romania pe aceasta tema si am avut si intalniri pe aceasta tema. Trebuie sa pregatim foarte bine acest lucru. A fost un program de screening pe cancerul de col care, din pacate, nu a avut succesul scontat. Pe fonduri europene un nou screening pentru cancerul de col. Suntem foarte avansati cu proiectul, suntem in faza de a infiinta aceste centre regionale. (…) Este vorba de infiintarea centrelor de screening pentru toate tipurile de cancer pentru care am accesat fond ...