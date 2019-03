Ministrul Sanatatii nu renunta la plafonarea, la nivelul lunii decembrie 2018, a sporurilor salariale ale angajatilor din sanatate

"Am vorbit astăzi despre creşterile salariale, conform Legii Salarizării, acei aproximativ 25%, am discutat despre modalitatea de finanţare a acestora, precum şi de nevoia de restructurare, astfel încât fiecare spital să îşi adapteze serviciile medicale nevoii de servicii medicale din zonă. Nu vor fi concedieri în sistemul sanitar, nici vorbă. Noi vom găsi soluţii pentru acea pătrime, iar sindicatele ne vor ajuta să oferim serviciile medicale de care are nevoie zona respectivă pe care o deservesc. Aş vrea să vă explic: dacă, de exemplu, într-un spital avem 30 de paturi de Chirurgie, care sunt utilizate în proporţie de 50%, iar Medicina Internă are un grad de utilizare de peste 100%, este clar că trebuie să transformăm paturi de Chirurgie în Medicină Internă. Deci nu este vorba de concedieri, ci pur şi simplu de adaptare la nevoia de servicii medicale din zonă", a adăugat Sorina Pintea.