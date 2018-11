Ministrul Sanatatii, propunere halucinanta! Medicii rezidenti ar putea fi obligati sa ramana in tara

sorina pintea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea a facut, marti, niste declaratii care ii vor infuria pe medici. Aceasta a declarat ca doreste sa ii oblige pe medicii rezidenti sa ramana in tara un anumit numar de ani, in contextul in care salariile din Sanatate au crescut semnificativ. „Ne gandim la un contract, la un act aditional la contractul de munca pe care fiecare rezident il are cu spitalele unde presteaza, avand in vedere ca ei sunt platiti din bugetul de stat, din bugetul Ministerului Sanatatii. Ne gandim la o modalitate de a-i face sa stea un anumit numar de ani in tara. In urma aplicarii legii salarizarii, salariile rezidentilor au crescut considerabil”, a declarat Sorina Pintea. Citeste si:& ...