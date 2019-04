Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, anunt important referitor la constructia spitatelor regionale

Sorina Pintea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, face o serie de declaratii la Palatul Victoria despre constructia spitalelor regionale. „As dori cateva considerente despre Spitalul Brasov. Pentru sprijinirea elaborarii documentatiei necesare construirii Spitalului Regional de Urgenta Brasov, Ministerul Sanatatii a oferit Administratiei Locale documentatia tehnico-economica realizata in 2007-2008 pentru Brasov. In anul 2018, Administratia Locala Brasov a inceput o colaborare cu Banca Europeana de Constructie si Dezvoltare pentru analiza serviciilor medicale care sa fie furnizate de Spitalul Regional de Urgenta Brasov si identificarea unor optiuni de finantare, inclusiv parteneriatul public privat. In lun ...