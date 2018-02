Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, chemata la o reuniune a ministrilor din tarile Europei de Sud-Est privind vaccinarea

"Avem nevoie urgentă de această lege pentru a putea face lucrurile aşa cum trebuie. Ieri am fost chemată imperativ la o reuniune a miniştrilor din ţările din sud-estul Europei privind vaccinarea. Nu am înţeles de ce. Primisem invitaţia pe minister în primele două zile de mandat. Am declinat, am rugat un secretar de stat să îmi ţină locul, dar în final cei de la OMS au insistat să merg şi abia ieri am înţeles de ce. Pentru că este o reală îngrijorare la nivelul OMS faţă de ce se întâmplă în România şi pentru că au apreciat luările mele de poziţie foarte ferme privind pro-vaccinarea. Acolo m-am convins încă o dată că avem absolută nevoie. Mi-a fost ruşine - vă spun încă o dată, sincer - să aflu că alte ţări precum Albania, precum Bulgaria, precum Muntenegru au cifre mult mai bune decât ale noastre şi soluţii mult mai viabile, campanii de promovare agresive, ceea ce noi nu am reuşit să facem până acum", a spus demnitarul.