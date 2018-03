Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea: "Guvernul a facut tot ce s-a putut in privinta imunoglobulinei"

Sorina Pintea google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat joi seara, ca nu sunt probleme legate de livrarea dozelor de imunoglobulina si ca intarzierile sunt cauzate de procedurile care trebuie respectate odata cu declansarea Mecanismului european de protectie civila. Ministrul a anuntat totodata ca vineri vor intra in tara 3.850 de doze de imunoglobulina. "Exista niste proceduri pe care trebuie sa le respectam. Nu a vrut nimeni sa intarzie, dimpotriva, am declansat acest mecanism tocmai pentru a putea rezolva aceasta problema. Lucrurile merg in directia dorita", a sustinut ministrul Sorina Pintea. Vezi si: Ministrul Sanatatii: Problema imunoglobulinei, rezolvata partial. Austria ne trimite 10.00 ...