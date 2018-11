Ministrul Ștefan-Radu Oprea, intrevedere cu Andrew Mitchell, comisarul pentru Comerțul cu Europa al Marii Britanii

Perspectivele de cooperare economică și comercială post-Brexit între Uniunea Europeană și Regatul Unit, precum și valorificarea oportunităţilor oferite de Parteneriatul Strategic bilateral româno-britanic, încheiat în 2003, au fost temele centrale în cadrul discuțiilor care au avut loc luni, între ministrul pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, Ştefan-Radu Oprea, şi comisarul pentru Comerțul cu Europa The post Ministrul Ștefan-Radu Oprea, întrevedere cu Andrew Mitchell, comisarul pentru Comerțul cu Europa al Marii Britanii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.