Ministrul Ștefan-Radu Oprea, la Chișinau, pentru ședința comuna a guvernelor Romaniei și Republicii Moldova

Ștefan-Radu Oprea, ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, a fost primit, joi, la Chișinău, de Pavel Filip, Prim-Ministrul Republicii Moldova, tema discuțiilor fiind pregătirea ședinței comune a celor două guverne din 22 noiembrie 2018, care va avea loc la București. Cei doi demnitari au discutat despre agenda ședinței, care va cuprinde proiecte din