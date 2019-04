Ministrul Teodorovici ii raspunde in sfarsit lui Citu: Binele nu face zgomot si zgomotul nu face bine

Eugen Orlando Teodorovici, ministrul Finantelor, ii raspunde in sfarsit senatorului PNL Florin Citu, care in ultimele doua saptamani a afirmat ca ministrul are legaturi cu Rusia. In plus, liberalul a afirmat ca Teodorovici nu plateste nicio taxa si niciun impozit in Romania, ca urmare a privilegiilor si imunitatilor obtinute ca membru in consiliul guvernatorilor Bancii Internationale de Investitii (BII), care are sediul la Moscova.