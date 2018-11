Ministrul Tineretului și Sportului, tur de forța la Ashgabat, Turkmenistan

Ministrul Tineretului și Sportului Ioana Bran se află în aceste zile la Ashgabat, Turkmenistan, unde se desfășoară Campionatele Mondiale de haltere. Competiția reunește peste 600 de sportivi din 88 de țări și are o importanță deosebită, fiind și concurs de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

Vineri, cu o zi înainte de intrarea reprezentantelor României în concurs, Ioana Bran le-a vizitat la antrenament pe fetele noastre, le-a încurajat și le-a urat mult succes. Însoțit de președintele federației, Nicu Vlad și de secretarul general Alexandru Pădure, ministrul tineretului și sportului a asistat la ultima ședință de pregătire dinaintea competiției și a luat contact cu atmosfera în care se antrenează sportivii.

„Pe fete le cunoșteam deja de la Europenele care au avut loc la Izvorani și am ținut să le salut și înainte de concursul de aici. Le-am văzut extrem de concentrate și de mobilizate și am vrut să văd și această parte din spatele unei competiții, locul unde se antrenează sportivii înainte să intre în arenă, a fost o experiență interesantă”, a spus ministrul TS.

Aflată la Ashgabat la invitația oficialităților din Turkmenistan, Ioana Bran a avut vineri și o întrevedere cu omologul său, ministrul tineretului și sportului Dayanch Gulgeldiyev și cu adjunctul acestuia, P. Agayev. Cei doi demnitari turkmeni au mulțimit pentru vizita delegației române, subliniind și apreciind faptul că Ioana Bran este singurul ministru care a fost invitat și care este prezent la Mondialele de haltere de la Ashgabat. Aceștia au dat apoi detalii despre organizarea sistemului sportiv pe care îl conduc, despre experiența de a organiza mari competiții în ultimii ani dar și despre competițiile de anvergură pe care le vor organiza în viitor și despre obiectivele pe care le au pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

La rândul ei, Ioana Bran a mulțumit omologului său pentru invitație și a apreciat în mod deosebit infrastructura impresionantă pe care cei din Turkmenistan au construit-o în ultimii ani. Ministrul român a vorbit apoi despre proiectele de anvergură din România, cum ar fi organizarea meciurilor din cadrul EURO 2020, pregătirile pentru JO de la Tokyo 2020 și cele 10 Complexuri Sportive Naționale pe care le au la dispoziție loturile naționale dar și despre alte proiecte majore ale MTS, precum Campionii României sau procesul de descentralizare.

Partea finală a discuțiilor s-a axat pe intenția celor două părți de a se pune bazele unei colaborări strânse, cu vizite reciproce și schimburi de experiență, iar un prim pas va fi vizita unei delegații turkmene la București, Ioana Bran înaintând o invitație formală în acest sens omologului său.

“Au fost discuții fructuoase și prietenoase și am descoperit oameni foarte deschiși și ambițioși. Complexul olimpic pe care l-au ridicat la Ashgabat este impresionant, au o infrastructură cu care nu cred că se pot lăuda prea multe țări și acum se așteaptă și venirea rezultatelor. Vom colabora bine pe viitor și cu siguranță că vom împărtăși cu plăcere din experiența specialiștilor noștri, pentru că eu consider că și unii și alții avem de învățat și de câștigat experiență de la partea cealaltă. Vreau să-i mulțumesc și Excelenței Sale, domnului Ambasador Sorin Moldovan, pentru ospitalitate și pentru sprijin, fiind aici mereu alături de noi. Am descoperit o țară minunată, cu oameni primitori și calzi și acum nu ne rămâne decât să așteptăm și vești bune despre rezultatele sportivilor români aflați aici la Mondiale”, a spus Ioana Bran.

Tot vineri, ministrul tineretului și sportului a avut o întrevedere oficială, la sediul Guvernului din Ashgabat, cu Vice-Premierul Purli Agamyradov. Cei doi demnitari au discutat despre o viitoare colaborare între cele două ministere de profil de la București și Ashgabat, despre recenta vizită a vice prim ministrului Agamyradov la București, iar Ioana Bran i-a mulțumit acestuia pentru sprijinul pe care Guvernul din Turkmenistan l-a acordat recent unei echipe din România pentru a participa la tradiționalul raliu Turkmen Desert Race.

AVEM BRONZ MONDIAL LA HALTERE!

Sportivele din România au debutat sâmbătă la Campionatele Mondiale de haltere de la Ashgabat, Turkmenistan. Competiția reunește peste 600 de sportivi din 88 de țări și are o importanță deosebită, fiind și concurs de calificare pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.

Prima zi cu sportivi români la Ashgabat a adus și prima medalie pentru România la actuala ediție a Mondialelor. Cristina Iovu a obținut bronzul la categoria 55kg (stilul aruncat), după un concurs plin de tensiune și cu niște adversare asiatice extrem de puternice. În final, Cristina s-a clasat pe treapta a treia a podiumului mondial la aruncat, dar a obținut și o valoroasă clasare pe locul 4 în clasamentul general!

Tot sâmbătă a intrat în concurs și Elena Andrieș, la categoria 49 kg. Aceasta a avut o prestație remarcabilă și s-a clasat în final pe locul 5, fiind însă prima sportivă din Europa în clasamentul total!

La spectaculoasele întreceri de sâmbătă a asistat și ministrul tineretului și sportului, aflat în aceste zile la Ashgabat, la invitația omologului său din Turkmenistan. Ioana Bran a fost invitată să ofere medaliile la festivitatea de premiere de sâmbătă seara, având astfel ocazia de a îi așeza la gât medalia de bronz Cristinei Iovu.

„Am asistat în acest an și la Europenele care au avut loc la Izvorani și sunt mândră să observ că organizarea competiției desfășurate la noi acasă nu a fost cu nimic mai prejos decât cea a Mondialelor de aici, eveniment care are un buget net superior și are loc într-un oraș cu o infrastructură impresionantă.

Dincolo de asta, cel mai mult m-a bucurat faptul că am putut fi alături de sportivii români, de antrenorii acestora și de conducerea federației. Le-am încurajat pe fetele noastre, le-am făcut cu toții o mică galerie aici, departe de casă și țin să le felicit pe sportivele noastre pentru modul cum au concurat. Și bineînțeles, vreau să o felicit pe medaliata cu bronz Cristina Iovu, pentru prestația remarcabilă, într-un concurs în care a fost extrem de greu să prinzi podiumul. Ne-a ținut pe toți cu sufletul la gură pe durata concursului, a arătat curaj și putere și în final a câștigat binemeritata medalie. Sunt greu de descris emoțiile pe care le trăiești la fața locului, în sală, când vezi un sportiv roman cum flutură mândru Tricolorul, cu lacrimi în ochi de fericire. Au fost momente unice și pentru asta îi suntem cu toții recunoscători. Bravo din toată inima și mult succes și celorlalți doi români care vor concura zilele următoare la Mondialele de la Ashgabat!”, a spus Ioana Bran.