Ministrul Transporturilor a anuntat cand va fi finalizata Magistrala 5

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a anunţat, joi, că, în cursul săptămânii viitoare, va fi semnat contractul de automatizare pentru Magistrala 5 de metrou, iar întreg procesul va fi finalizat până la finele acestui an, informează Mediafax.

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a verificat joi stadiul de execuţie a trei obiective de infrastructură din judeţul Giurgiu, Ilfov şi municipiul Bucureşti, iar ultimul obiectiv vizitat a fost magistrala de metrou M5, Eroilor – Drumul Taberei.

„Am vrut să mă asigur în această vizită că antreprenorul îşi asumă termenul de finalizare a acestui obiectiv şi mai are de lucru doar la partea de finisaje. Şi tocmai m-a asigurat că, la sfârşitul acestui an, va finaliza tot ce ţine de finisaje şi structura fizică. Contractul de automatizare va fi semnat în cursul săptămânii viitoare, iar automatizarea va fi, practic, finalizată până la sfârşitul acestui an. Domnul director şi-a pus mandatul la bătaie că va termina acest obiectiv şi vom circula pe Magistrala 5. Din punct de vedere al banilor, n-avem o problemă cu constructorul, suntem cu plăţile la zi. Sunt pe fonduri europene. Deci, nu există nicio scuză să nu fie finalizat la sfârşitul acestui an. Aşteptăm de mulţi ani Magistrala 5, pentru că ştiu că s-au prelungit termenele de finalizare din diferite probleme pe care le-au invocat constructorii, dar eu sper ca aceştia să-şi fi învăţat lecţia şi de data aceasta termenele să şi le asume şi să finalizeze în acest an, fără alte claim-uri, adică acei bani nemunciţi, cu care ne-au obişnuit anumiţi constructori. Acum, şi eu o să fiu la fel de intransigent cu ei, cum sunt şi ei cu statul român”, a declarat Răzvan Cuc.