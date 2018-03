Ministrul Transporturilor, critici la adresa CFR: "Lucrurile vor trebui sa se schimbe"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Transporturilor Lucian Sova a declarat, saptamana aceasta, ca din punctul sau de vedere la nivelul companiei CFR lucrurile au mers de o maniera destul de anchilozata in raport cu „challenge-urile” pe care aceasta companie le are. „Cred ca la nivelul companiei CFR SA, lucrurile au mers de o maniera destul de anchilozata as spune, in raport cu challenge-urile pe care le au. Multe din lucrurile care ar fi putut fi facute mai repede poate si mai bine la nivelul companiei de infrastructura si a ministerului, vor trebui sa se schimbe in sensul de a se perfectiona. Pe de alta parte, am asteptari ca si cei care isi ofera serviciile, care participa la licitatii, care castiga licitatii, care incep sa construias ...