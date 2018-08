Ministrul Transporturilor, despre autostrada Pitesti-Sibiu: "Ar putea dura cel mai putin 3 ani"

Lucian Sova google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Termenul de finalizare a autostrazii Pitesti-Sibiu este o ecuatie cu multe necunoscute, insa de la patru ani in sus putem vorbi de un termen pentru acest obiectiv, a declarat, joi seara, ministrul Transporturilor, Lucian Sova. "Este o ecuatie cu multe necunoscute pentru a da un termen. Asa, sui generis, nu o voi face, insa constructia acestei autostrazi ar putea dura cel mai putin 3 ani. Proiectare, pentru ca nu este un proiect, si se are in vedere licitarea lucrarii, proiectare si executie, ar trebui sa dureze inca un an, astfel incat de la patru ani in sus sa putem vorbi de un termen de finalizare a acestui obiectiv", a spus Sova. El a reamintit ca pana la finele anului ar putea fi obtinut ac ...