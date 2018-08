Ministrul Transporturilor, despre situația CIUDATA de la CFR: Sa nu omoram gaina care da oua

Ministrul Transporturilor, Lucian Șova, a declarat joi că datoriile CFR Marfă către CFR SA (administratorul infrastructurii feroviare) trebuie executate „coerent”, dar fără să se perturbe activitatea transportatorului, respectiv „să nu omorâm găina care dă ouă”.

CFR Marfă este prinsă într-un blocaj financiar încă de la începutul anului, în sensul că pe de-o parte are de încasat 635 de milioane de lei de la proprii clienți (dintre care mulți sunt în insolvență, deci deocamdată protejați față de aceste plăți), iar de cealaltă parte are datorii neonorate către administratorul infrastructurii, CFR SA. Astfel că CFR SA are de primit peste 835 de milioane de lei de la CFR Marfă, iar pentru asta administratorul infrastructurii poate să ceară executări silite asupra CFR Marfă și chiar oprirea circulației trenurilor de marfă aparținând transportatorului public.

„Desigur, executarea poate să se facă, dar pe active care nu afectează activitatea curentă a CFR Marfă. Să nu omorâm găina care dă ouă, să se facă acele executări în condiții corecte și coerente”, a spus Lucian Șova, la conferința de prezentare a bilanțului mandatului său la 6 luni.

„Activitatea CFR Marfă poate și trebuie să continue inclusiv în aceste condiții (n.n. - de blogaj financiar), pentru că această companie este importantă pentru sistemul energetic”, a mai spus Lucian Șova.

Ministrul Transporturilor a menționat că, la un moment dat, au fost vizate spre executarea silită inclusiv cele două feriboturi ale CFR Marfă, dar „suntem în căutarea unor documente, să vedem dacă nu cumva aceste feriboturi intră sub incidența CSAT (n.n.- Consiliul Suprem de Apărare a Țării)”.

CFR Marfă este și transportator de tehnică militară, astfel că situația de blocaj financiar în care este prinsă trebuie analizată și din perspectiva CSAT. De aceea, în luna martie, sindicatele din sectorul feroviar au cerut medierea Președinției pentru ieșirea din blocajul financiar a CFR Marfă.