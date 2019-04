Ministrul Transporturilor explica de ce a fost AUDIAT la DNA: Este un dosar deschis in acest an

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a fost audiat, în mare secret, în cursul dimineții la DNA. El susține că a fost citat în calitate de martor fiind vorba despre o serie de denunțuri depuse de anumite persoane.

”Am fost citat în calitate de martor. Este vorba despre un dosar deschis în cursul acestui an, pentru perioada în care eram secretar de stat la Transporturi. Este vorba despre niște denunțuri făcute de anumite persoane. Am intrat și am ieșit în calitate de martor”, a declarat Răzvan Cuc.