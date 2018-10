Ministrul Transporturilor, ironic: Sunt flatat ca sunt pe lista de remanieri! Ce spune despre autostrada

Lucian Sova google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat miercuri, la Palatul Parlamentului, ca se simte flatat ca se simte pe lista remaniabililor, adaugand ca nu are nimic sa-si reproseze. Acesta a dat asigurari ca Moldova va avea autostrada. Veste uriasa. Aviz pozitiv pentru ca proiectul autostrazii Iasi - Targu Mures sa devina lege Rusinos! Iata cine a ajuns sa reprezinte Iasul! Un ''combinator'' fata in fata cu Klaus Iohannis Accident pe autostrada A1, Bucuresti - Pitesti! O persoana a fost grav ranita. Cinci masini implicate Exista bani europeni pentru autostrada Iasi - Targu Mures. Ce spun autoritatile „Toate sunt pe directia cea buna si in cursul acestui an Moldova va avea proi ...