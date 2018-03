Ministrul Transporturilor, Lucian Sova: "60 de km de autostrada pot fi pusi in circulatie in acest an"

Lucian Sova google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a declarat ca anul acesta pot fi dati in folosinta 60 de km de autostrada. Ministrul a vorbit si despre activitatea Tarom, pentru care recomanda o optimizare a tarifelor, a capacitatilor de transport. Romania are 748 de kilometri de autostrada. Pana in 2020, se vor receptiona 350 de kilometri de autostrada, promite premierul Viorica Dancila. Reteaua de autostrazi ar putea creste cu 660 de km in urmatorii 6 ani, conform unui document privind programul Guvernului Dancila. Ministrul Transporturilor a declarat, la Ultima Editie, ca anul acesta pot fi pusi in circulatie 60 de km de autostrada, dupa finalizarea unor lucrari adiacente. Vezi si: Viorica Dancila, U ...