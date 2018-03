Ministrul Transporturilor, Lucian Sova: "CNAIR va prelua santierele abandonate de antreprenori"

Lucian Sova google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) va putea prelua diferite santiere abandonate sau reziliate de catre antreprenori, a anuntat, luni, ministrul Transporturilor, Lucian Sova, intr-o conferinta de specialitate. Potrivit sursei citate, acest lucru se va putea realiza in urma unui proiect de reorganizare a CNAIR, aprobat in Consiliul de Administratie al companiei de drumuri. “Am facut un proiect de reorganizare a CNAIR. Am aprobat chiar in cursul saptamanii trecute in Consiliul de Administratie un proiect de organizare a unei antreprize de lucrari, care sa poata prelua diferite santiere abandonate sau reziliate din diverse motive de catre antreprenori, astfel incat s ...