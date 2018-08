Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, despre autostrada Sibiu-Pitesti: Cand ar putea fi terminata

Lucian Sova google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a afirmat, in aceasta seara, ca autostrada intre Sibiu si Pitesti ar putea fi terminata, in varianta „optimist-moderata”, in anul 2023. „Pe componenta Sibiu-Pitesti, lucrurile vor dura, dupa estimarile pe care le-am facut eu, intr-o varianta optimist-moderata ar fi un 2023, insa cu exceptia acestui segment care leaga Sibiul de Pitesti noi avem asteptari ca in orizontul lui 2020 sa inchidem coridorul minus Sibiu-Pitesti, care va fi mai incolo”, a declarat Lucian Sova miercuri seara. Ministrul a explicat ca exista o problema la un viaduct pe tronsonul Lugoj-Deva, unde la lotul 3 al autostrazii antreprenorul repara segmente de autostrada care s ...