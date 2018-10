Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, despre situatia drumurilor din Romania: "Trebuie sa se termine in mandatul meu"

Lucian Sova google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, a vorbit in aceasta seara, la Antena 3, despre situatia drumurilor din Romania. Ministrul a vorbit despre numarul de santiere din Romania. „Sunt foarte grabit sa terminam aceste santiere. Trebuie sa se termine in mandatul meu”, a spus ministrul. Vezi si: Ministrul Transporturilor, Lucian Sova, despre autostrada Sibiu-Pitesti: Cand ar putea fi terminata Autostrada A3 ar trebui sa se finalizeze in anul 2018. „Santierul nu se misca cu viteza asteptata, dar totusi s-au facut progrese. Cred ca in luna noiembrie se va deschide traficului acel segment. Daca ar fi o mobilizare mai buna, ar fi o chestie de doua saptamani. Nu mai sunt lucr ...