Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, primele declaratii dupa audierea de la DNA

Razvan Cuc 1 Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a facut primele declaratii dupa audierea de la DNA. Cuc a fost audiat in calitate de martor, intr-un dosar mai vechi ce face referire la perioada in care Cuc era secretar de stat si inceput in acest an. „Am inteles ca au fost facute niste denunturi de anumite persoane, dar nu vreau sa intru in detalii. Am intrat in calitate de martor, am iesit in calitate de martor de acolo". Breaking news! Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, audiat luni la DNA Ministrul Transporturilor a fost audiat, astazi, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie in calitate de martor, au declarat pentru mediafax surse judiciare. Surse judiciare au declarat pentru mediafax ca R ...