Ministrul Transporturilor, replica, dupa criticile venite din partea transportatorilor: taxeaza o problema a sistemului

Ministrul Transporturilor, Lucian Şova, a declarat vineri, la Constanţa, că proiectul de Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere nu vizează excluderea unor operatori de pe piaţă, ci doar acordarea de condiţii concurenţiale egale pentru toţi cei care asigură servicii pentru călători.

"Ordinul de ministru nu vizează excluderea nimănui de la o anume piaţă, ci doar eliminarea unei reglementări neconcurenţiale. Reliefez faptul că, până acum, această piaţă a fost închisă, iar criteriile de alocare, de acces la piaţă, erau guvernate de o reglementare absolut neconcurenţială, foarte criticată de către cei de la Consiliul Concurenţei, aceea de vechime pe traseu. Dacă o firmă deţine autorizările corespunzătoare poate face transport de la Bucureşti la Madrid oricând. Niciodată în ultimii 15 ani, şi în viziunea unora nici de acum încolo, nu ar trebui să se întâmple ca o firmă, alta care face de mult timp transport de la Bucureşti la Urziceni - repet, nicio altă firmă - n-ar trebui să poată face acest lucru", a declarat Şova.



Acesta a spus că există multe exemple de rabat la calitatea serviciilor oferite şi supraaglomerare în mijloacele de transport în comun, ceea ce dovedeşte dorinţa de optimizare a profiturilor din partea operatorului.



"Condiţiile de transport sunt de la foarte bune la foarte rele. Eu nu vreau să demonizez pe nimeni, nici nu vreau să ridic statuie cuiva, sunt anumite situaţii, anumite companii, anumite trasee pe care operează şi astăzi mijloace de transport de calitate. Însă ce vreau să spun cu caracter general, pentru că pretind şi o spun privind în ochi pe toată lumea, măcar la domeniul transporturilor rutiere mă pricep şi am experienţă. Există însă multe, prea multe exemple de supraaglomerare în mijloacele de transport. Acest lucru nu va putea nimeni să mă combată atunci când spun că este generat de dorinţa de optimizare a profiturilor din partea operatorului", a afirmat ministrul Transporturilor.



Acesta a susţinut că lipsa ofertelor alternative, concurenţiale, de servicii pe acelaşi traseu determină operatorii să nu-şi adecveze capacitatea de transport în funcţie de cerere.



"Nimeni, nici pe reglementarea de astăzi, nu împiedică un transportator care, dacă vede că a vândut sau are cerere pentru 50 de bilete, ar putea pune un autobuz de 50 de locuri, iar mâine, dacă are cerere doar de 15 bilete, să pună un autobuz de 20 de locuri sau de 17 locuri. Exclusivitatea, lipsa altei oferte pe care un cetăţean să o poată folosi generează astfel de reflexe. Datoria statului este să optimizeze aceste procese şi să lase atât consumatorul, cât şi firma, omul de afaceri, să se dezvolte liber, să aleagă între calitatea pe care doreşte să o ofere şi, sigur, calitatea de care are nevoie un consumator", a explicat Lucian Şova.



Întrebat dacă au fost formulate critici din partea colegilor de partid referitoare la modificările aduse de noul proiect al ordinului de ministru, Lucian Şova a declarat că au avut opinii critice doar cei direct interesaţi.



"Au fost formulate critici de nişte persoane cu interese directe în activităţile de transport rutier de pasageri aşa cum sunt ele astăzi, adică în exclusivitate pentru câte un operator", a subliniat Lucian Şova, ministrul Transporturilor.