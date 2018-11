Ministrul Turismului, Bogda Trif: Voucherele de vacanța au scos la lumina spațiile de cazare din economia neagra

Ministrul Turismului, Bogda Trif, a declarat joi, la Palatul Victoria, că acordarea voucherelor de vacanță a scos la lumină, din economia neagră, spațiile de cazare, acesta oferind exemplul județului Maramureș unde s-au înregistrat cu 600% mai multe cereri de autorizare.

„În acest an, sectorul turistic a beneficiat de o măsură care a adus încasări dar și cifre record cu privire la numărul de turiști. Au beneficit aproape 1,2 milioane de români de aceste vouchere de vacanță. Este cea mai importantă măsură pe care un Guvern a luat-o de la Revoluție încoace pentru sprijinirea acestui sector, vorbim de aproape 400 de milioane de euro investiți în acest sector. Aceste vocuhere de vacanță au fost scutite de impozit, de plata CAS și CASS, fiind impozitate doar cu 10%, impozitul pe venit. Această măsură a fost lăudată de întreaga industrie, chiar ne-au solicitat să o menținem și în anii viitori, motiv pentru care Guvernul a decis ca această măsură să fie continuată și anul viitor. De asemenea, acordarea voucherelor de vacanță a scos la lumină, din economia neagră, spațiile de cazare. Anul acesta am avut o creștere de aproximativ 10% a numărului de cereri pentru autorizare a spațiilor de cazare, raportat la anul trecut. Un exemplu elocvent este în Maramureș, în luna mai 2018 am avut o creștere cu aproape 600% a numărului de solicitări raportat la luna mai 2017”, a declarat ministrul Turismului, Bogdan Trif, joi, într-o conferință de presă la Guvern.

Acesta a marcat și faptul că începând de joi se aplică cota redusă de TVA de 5% în turism.

„Prin noile măsuri care au intrat în vigoare astăzi, Guvernul a dovedit că turismul reprezintă cu adevărat o prioritate pentru actul de guvernare. Scăderea taxei pe valoarea adăugată la 5% reprezintă un sprijin real dat industriei. Este o măsură menită să susțină dezvoltarea turismului prin stimularea investițiilor în acest domeniu. Cota de TVA de 5% a fost extinsă pentru întreg sectorul de turism, pentru servicii precum cazarea în regim hotelier sau al sectoarelor cu funcție similară, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru camping. De aceeași cotă redusă beneficiază și serviciile de restaurant și de catering, cu excepția băuturilor alcoolice, altele decât berea, precum și bazele sportive utilizate în scop turistic. Această măsură a fost bine primită de industrie și sper că hotelierii și ceilalți patroni din domeniu își vor organiza activitatea în așa fel încât această reducere de TVA să se simtă și în buzunarul consumatorului final, principala noastră preocupare fiind, de altfel, turistul român”, a precizat ministrul Turismului.