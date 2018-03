Ministrul Turismului, Bogdan Gheorghe Trif, interesat de problematica practicarii turismului in judetul Tulcea, cu precadere in Delta Dunarii

„Domnule președinte, vreau să vă spun că aici mă simt ca acasă, vin de copil în deltă și, de două ori pe an, îmi fac timp să ajung în această zonă minunată a țării noastre. După părerea mai multor specialiști, Delta Dunării este cel mai frumos loc din Europa, poate unul dintre cele mai frumoase locuri din lume. Este singura deltă declarată în integralitatea ei sit UNESCO și, cel mai important, se află aici, în România, în Tulcea. Un profan ar putea spune că aveți o abundență de turiști și, într-adevăr, numărul turiștilor crește de la an la an. Însă dacă stăm să ne uităm la numărul de turiști străini, undeva la 24.000 în 2017, și facem o comparație plastică, dacă i-am duce pe acești turiști pe Stadionul Național, la un meci al echipei naționale, probabil n-am umple stadionul nici pe jumătate. Ceea ce ne dă balanța negativă raportată la potențialul uriaș pe care îl avem în Delta Dunării. Ne dorim ca împreună să găsim soluția acestei probleme“, a declarat ministrul Turismului, Bogdan Gheorghe Trif.