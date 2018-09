Ministrul "zero" al Educatiei, despre greselile din manualul de matematica: "12 s-ar putea sa fie mai mare ca 16"

Liviu Pop 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In unele cazuri, 12 este mai mare decat 16, spune Liviu Pop, fost ministru al Educatiei si profesor de matematica. Senatorul PSD fost intrebat de jurnalisti despre greselile din manualul de matematica de clasa I, in care simbolul "mai mic" intre numarul 12 si numarul 16 este trecut corect, doar ca la interpretare se spune ca, de fapt, 12 este mai mare decat 16. Fostul ministru s-a scuzat ulterior, spunandu-le jurnalistilor ca nu a inteles exact intrebarea. Liviu Pop, fost ministru al Educatiei: Deci in baza numerica 10, 12 este mai mic decat 16. In alta baza numerica, 12 s-ar putea sa fie mai mare ca 16, adica in baza 5 (sic!). Reporter: Nu credeti ca este sfidator sa le spuneti unor parinti ...