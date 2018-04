Minivacanta 1 Mai. RATC Constanta relanseaza linia turistica City Tour. Pe ce traseu va circula si care este pretul unui bilet

Regia Autonomă de Transport în Comun Constanța relansează, în minivacanța cuprinsă între 28 aprilie - 1 mai, linia turistică CiTy Tour.Autobuzele etajate străbat anul acesta un traseu cu totul nou, care te duce prin centrul vechi al orașului, prin port, până la stațiunea Mamaia.Acest proiect este realizat împreună cu Primăria Municipiului Constanța și Compania Naţională „Administrația Porturilor Maritime" S.A in cadrul proiectului „CIVITAS PORTIS“ cu intenția de a lega orașul Constanța, Portul Constanța și stațiunea Mamaia.Linia estivală “CiTy Tour”, va circula pe noul traseu: Gară CFR – Piața Far – Poarta 5 - Silozurile Saligny (incinta Port) – Cuibul Reginei (incinta Port) – Portul Turistic Tomis – bd. Elisabeta - str. Termele Romane – str. Negru Vodă - str. Mircea cel Batrân - bd. Mamaia până la Tabăra Turist (Hotel Caraiman) din Stațiunea Mamaia.Pentru minivacanta de 1 mai, noua linie va fi deservită de 4 autobuze în program 09.00 - 18.00, cu plecări din Mamaia (Tabara Turist) cu o frecvență de 30 de minute iar începand cu 15 iunie, traseul va fi deservit de 6 autobuze etajate.În perioada estivală autobuzele CiTy Tour vor circula pe principiul atât de popular Hop On / Hop Off. Marele avantaj pentru pasageri este posibilitatea întreruperii traseului turistic pentru vizitarea obiectivelor de interes şi să continue călătoria, cu un alt autobuz etajat, din oricare staţie, în prețul biletului achitat inițial.Autobuzele City Tour includ în ruta lor obiective turistice importante din orașul Constanța, cât și din stațiunea Mamaia: Silozurile Anghel Saligny, Vechea Bursă Maritimă, Gara maritimă, Cuibul Reginei, Muzeul de Istorie și Arheologie, Edificiul roman cu mozaic, Moscheea Carol I, Cazinoul, Acvariul, Farul Genovez, Portul turistic "Tomis", Delfinariu, Satul de Vacanță, Cazinoul din Mamaia.Prețul pentru o călătorie cu autobuzele etajate în perioadă minivacanței de 1 Mai este de 1,5 lei iar în perioada estivală, prețul pentru o călătorie va fi de 3 lei și pentru toata ziua (hop on / hop off) va fi de 5 lei. Biletele se găsesc la chioșcuri și distribuitori dar și direct la conducătorii autobuzelor etajate. Pe linia estivală “ CiTy Tour” gratuitățile și abonamentele nu sunt valabile, deoarece este traseu turistic.De asemenea, RATC prelungește Linia 100 (cu plecare de la Gara CFR) până în stațiunea Mamaia (Tabăra Turist) atât în perioada minivacanței, cât și pentru sezonul estival.Astfel linia “100 Mamaia” va circula pe traseul: Gara CFR - bulevardul Alexandru Lăpușneanu - City Park - stațiunea Mamaia până la Tabăra Turist, fiind deservită de 6 autobuze în program 05.45 – 23:00, cu plecări din Gară cu o frecvență de 15 de minute. Durata cursei va fi de 80 de minute.Abonamentele și gratuitățile emise pentru linia 100 sunt valabile și în stațiunea MAMAIA.Citește și: Cursa gratuită prin Constanța și Mamaia cu un autobuz etajat, primită cu interes. Pe ce traseu a circulat autobuzul (fotoreportaj+video)