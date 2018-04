Minivacanta de 1 Mai, cu averse sau soare? Meteorologii au facut marele anunt!

minivacanta 1 mai google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) anunta vreme frumoasa in minivacanta de 1 Mai, dar si instabilitate atmosferica. Pe litoral se anunta temperaturi ridicate, dar cu sanse de ploaie. Temperaturile ridicate anuntate de meteorologi pentru saptamana viitoare se vor mentine in general si pe timpul minivacantei de 1 Mai. La nivelul teritoriului, vremea va fi frumoasa, iar temperaturile vor atinge 28-29 de grade. In momentul de fata nu avem cu certitudine un tablou clar pentru zilele minivacatei de 1 mai, ce putem spune ca ramane in continuare o vreme mai calda decat in mod obisnuit in acesta perioada cu probabilitate pentru averse si descarcari electrice, averse de vara, pe intervale s ...