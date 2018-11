Minune descoperita dupa 2.000 de ani! Ce au gasit arheologii intr-o pestera

Arheologi google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Arheologii au dat peste o pestera si nu mica le-a fost surpriza atunci cand au descoperit ce comoara se afla inauntru, pastrata chiar si dupa aproximativ 2.000 de ani! Ce au gasit specialistii? O echipa de specialisti realiza niste cercetari ample in celebra regiune istorica Via del Vesuvio atunci cand ceva de-a dreptul incredibil a iesit la iveala! O fresca erotica ce prezinta relatia mitica dintre Leda si Zeus, care a luat forma unei lebede pentru a o seduce pe regina Spartei, a fost descoperita in Pompei, relateaza miercuri AFP. Arheologii au descoperit aceasta ilustratie a legendei din mitologia greaca, foarte bine conservata, in ceea ce a fost dormitorul unei case din orasul roman ingropat in 79 i.Hr ...