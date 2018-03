Minune mare savarsita cu omul care citea Acatistul Bunei Vestiri! E cutremurator ce poate sa faca! Sa nu lasi sa treaca sfanta zi de azi fara sa-l faci si tu!

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Minune mare savarsita cu omul care citea Acatisul Bunei Vestiri! E cutremurator ce poate sa faca! Sa nu lasi sa treaca sfanta zi de azi fara sa-l citesti si tu! Minunea Acatistului Bunei Vestiri Acatistul Bunei Vestiri are o uriasa insemnatate pentru mantuirea noastra, atunci cand il citim sau il rostim pe de rost cu evlavie. Ne daruieste ajutor grabnic in stradania si in nevointa noastra, pe care o facem in fiecare zi ca sa ne biruim patimile; ca sa biruim raul, pacatul care ne impresoara. De altfel, Maica Domnului ne indeamna si ne spune mereu: „Chemati-ma!”, „Chemati numele meu si eu va voi ajuta intotdeauna”. Parintele Arsenie Papacioc spunea adesea: „Maica Domnului este suparata pe noi, fiindc ...