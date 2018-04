Minunea rugaciunii din 4 cuvinte - Intamplare adevarata. Cat de mult apreciaza ingerasii Lui Dumnezeu asta!

Rugaciune google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); In somn am vazut ca am mers in Rai si un inger a venit sa ma insoteasca. Mergeam unul langa altul printr-o incapere uriasa plina de ingeri. Povatuitorul meu s-a oprit la primul post de lucru si mi-a spus: – Aici este Sectia de Primire. Aici primim toate cererile, sub forma de rugaciune, care merg la Dumnezeu. Am privit in jur. Tot locul acela era plin de ingeri care primeau si triau cererile scrise, ce se faceau stive voluminoase de hartii si insemnari de la oamenii din toata lumea. Apoi am mers mai departe printr-un culoar lung pana ce am ajuns la al doilea post de lucru. Aici ingerul mi-a spus: – Aceasta este Sectia de Impachetare si Livrare. De aici se expediaza bucuriile si binecuvantarile ...