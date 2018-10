Minunile facute de moastele Sfintei Parascheva. O tanara s-a vindecat de leucemie

Moaste Sfanta Parascheva google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Sarbatoarea Sfintei Parascheva din 14 octombrie este praznuita incepand din 1955, cand, oficial, un sobor de arhierei a proclamat in fata a sute de credinciosi si a altor Biserici, generalizarea cultului Sfintei Parascheva in Biserica Romana. Cunoscuta si sub numele de Sfanta Vineri, Cuvioasa Parascheva s-a nascut in localitatea Epivat, astazi Capul Kaliacra din Tracia, pe tarmul Marii Marmara, in prima jumatate a secolului al XI-lea.Traditia spune ca si-a impartit hainele si hrana cu saracii, desi era mustrata de parintii ei. Dupa moartea acestora, Parascheva a renuntat la avere si a parasit casa parinteasca pentru a intra in monahism la o manastire din apropierea Constantinopolului. ...