Mirabela Dauer, dezvaluiri intime din relatia cu Ileana Sararoiu! Ce sfaturi a primit de la regretata artista: "Fa, tu sa..."

La un moment dat, Mirabela Dauer a povestit ce sfat a primit de la Ileana Sararoiu, celebra cantareata de muzica populara. In 2003, Dauer a scos un album care continea cinci melodii populare, preluate si reorchestrate, din repertoriul Ilenei Sararoiu. „Marea noastra interpreta de folclor a fost nasa mea de scena, ea m-a incurajat sa cant si tot ea m-a dus la Scoala Populara de Arta”, a dezvaluit Mirabela Dauer intr-un interviu din Formula AS.

„Mai mult, mi-a spus chiar ca ar trebui sa abordez si folclor. „Fa, sa canti si muzica populara sau romante, ca muzica usoara poate canta oricine.” De la Ileana Sararoiu am invatat multe romante, pe care nu le-am cantat insa niciodata, cum nu am cantat nici cantecele lautaresti pe care le-am invatat de la prietenii mei lautari din copilarie sau de la Romica Puceanu si Gabi Lunca, cu care am fost in nenumarate turnee si pe care le adoram”, a mai marturisit Mirabela Dauer.

Mirabela Dauer a povestit ce sfat a primit. Protectoarea sa a murit la doar 42 de ani

Acum cativa ani, Mirabela Dauer a povestit ce sfat a primit de la Ileana Sararoiu, cantareata care a decedat la doar 42 de ani, in noaptea de 12 spre 13 mai 1979, dupa ce cantase la trei nunti si un botez. La un moment dat, cand canta la o nunta in satul calarasean Unirea, lui Sararoiu i s-a facut rau. Ea s-a urcat iar pe scena, apoi a cazut de tot, medicul legist stabilind cauza decesului, accident vascular cerebral.

