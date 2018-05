Mirabela Dauer: ”Dumnezeu m-a trimis la analize”

FacebookTwitterAbonare Adresa de e-mail: A trecut de una dintre cele mai mari cumpene ale vieții. Mirabela Dauer are 70 de ani și este iubită de publicul de toate vârstele. După operația pe care a suferit-o, artista a mărturisit că este mai sigură ca niciodată: Dumnezeu a salvat-o. „Dumnezeu m-a trimis la analize și tocmai de-asta am știut întotdeauna că voi fi bine. Nu mi-am făcut griji nici măcar o clipă. Eu consider un lucru: atât timp cât nu faci rău nimănui, Dumnezeu te iubește. Cred că fiecare primește ce sădește. Eu merit să fiu iubită, pentru că sunt un om bun. Și n-am să mint niciodată și n-am să înșel niciodată. Mi-am cunoscut în ultima perioadă prietenii adevărați, cei care au stat alături de mine. Oameni cărora le pasă de mine, asta vreau eu, atât. Una dintre prietenele mele a avut grijă de mine, a stat cu mine în rezervă. Am câțiva oameni care mă ajută”, a dezvăluit Mirabela Dauer în cadrul emisiunii ”Refresh by Oana Turcu” de la Antena Stars, potrivit doctorulzilei.ro FacebookTwitterAbonare Adresa de e-mail: