Miracol inainte de Craciun! O banala analiza i-a salvat viata! Medicii au incremenit cand au vazut ce se ascundea in corpul acestei femei!

dr Bogdan Novac google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); • O femeie ar putea spune ca s-a nascut a doua oara dupa ce a ajuns pe mana unor medici din Iasi • Nu a mers prea des la control, iar cand a ajuns la spital era la un pas de moarte • Nici doctorilor nu le-a venit sa creada ce au descoperit in corpul ei • Acum se afla pe patul de spital, iar medicii spun ca are sanse mari sa scape cu viata In urma cu o luna de zile, o femeie in varsta de 67 de ani din Roman a ajuns de urgenta la Spitalul Clinic "Dr. C. I. Parhon" Iasi, acuzand dureri la nivelul rinichilor bilaterali, un lucru pe care medicii l-au considerat neobisnuit, avand in vedere ca aceste cazuri sunt extrem de rare. Pe langa aceste dureri, pacienta prezenta hematu ...