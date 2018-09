Mirce Dușa iși incepe mandatul de prefect al județului Mureș

Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat marţi seara, la festivitatea de învestire a fostului secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale Mircea Duşa în funcţia de prefect al judeţului Mureş, că acesta îşi începe mandatul "în forţă", având de gestionat referendumul şi activităţile premergătoare Centenarului României, informează Agrepres.

"Aşa cum ştiţi, mă leagă multe de responsabilităţile funcţiei de prefect, pentru că o perioadă de timp am ocupat această funcţie şi ştiu că aceste responsabilităţi vin la pachet cu onoarea ocupării unei astfel de funcţii. Mă bucur şi pentru că astăzi am ocazia să fiu alături de domnul Mircea Duşa. Ar fi multe de spus, dar sunt convinsă că dumneavoastră îl cunoaşteţi. Şi ştiţi că şi-a exercitat cu transparenţă, cu seriozitate şi cu mult profesionalism funcţiile publice pe care le-a deţinut, ca ministru al Afacerilor Interne, ca ministru al Apărării Naţionale, ca secretar de stat şi chiar ca prefect al judeţului Harghita. Aşa că ar fi redundant să îi dau eu acum sfaturi şi să vorbesc despre responsabilităţile funcţiei de prefect. (...) Va începe mandatul în forţă: în mai puţin de două săptămâni va trebui să gestioneze referendumul. Suntem, de asemenea, în Anul Centenarului şi prin tot ce facem trebuie să cinstim memoria înaintaşilor noştri şi avem datoria să lăsam în urmă, prin faptele noastre, urmaşilor noştri ceea ce avem", a declarat Carmen Dan.Ministrul a arătat că orice funcţie publică trebuie exercitată cu obiectivitate, cu o foarte bună cunoaştere şi cu asumarea deciziilor."Acestea sunt priorităţile şi cadrul în care eu am considerat că trebuie să îşi desfăşoare activitatea angajaţii Ministerului Afacerilor Interne şi este mesajul pe care eu l-am transmis de fiecare dată şi prefecţilor, care au o mare responsabilitate şi care reprezintă în plan teritorial Guvernul şi au datoria de a pune în aplicare programul de guvernare. (...) Cred că toate aceste condiţii în care trebuie să privim mandatul public pe care îl avem trebuie să aibă în centru două priorităţi: cetăţeanul şi comunitatea. Şi sunt convinsă că prefectul judeţului Mureş va ţine cont de fiecare dată în exercitarea responsabilităţilor onorante de aceste două priorităţi", a subliniat Carmen Dan.Noul prefect al judeţului Mureş, Mircea Duşa, a afirmat, după depunera jurământului, că prin preluarea acestui mandat a revenit după 12 ani la "vechea dragoste", adică administraţia locală.





"Îmi face plăcere ca după experienţa mea ministerială şi parlamentară să mă întorc la administraţia locală, cei care sunt cei mai apropiaţi de oameni, cei care trebuie să îndeplinească dorinţele şi aspiraţiile cetăţenilor. De aceea cred şi sunt convins că se va întâmpla acest lucru, deoarece printr-o colaborare foarte bună cu primarii, cu administraţia judeţeană, cu administraţia locală, cu directorii de la serviciile deconcentrate suntem în stare să punem în aplicare, ca principala atribuţie a prefectului şi ca reprezentant al Guvernului în teritoriu, obiectivele din programul de guvernare", a declarat Duşa.



Prefectul a subliniat că în curând se împlinesc doi ani de când Guvernul susţinut de Alianţa PSD-ALDE pune în aplicare programul de guvernare, că în această perioadă au fost luate multe măsuri care vizează domeniile economic, social, sănătatea, învăţământul şi alte domenii de activitate, însă "mai sunt multe măsuri din programul de guvernare care trebuie implementate în perioada următoare".



"Şi sunt convins că împreună vom face în aşa fel încât activitatea economică, activitatea socială, activitatea administrativă din judeţ să fie puse, aşa cum spunea doamna ministru Carmen Dan, în slujba cetăţeanului şi tot ceea ce facem să se facă cu transparenţă şi responsabilitate, pentru a rezolva multiplele probleme sociale pe care le are şi judeţul nostru. (...) Sigur, nu trebuie să neglijăm ordinea publică, siguranţa cetăţeanului, pe care le vom discuta, începând de mâine, când va avea loc şedinţa Colegiului Prefectural, cu directorii de la deconcentrate, apoi avem întâlniri cu domnii primari", a spus Mircea Duşa.



Prin Hotărârea de Guvern nr. 46 din 20 septembrie 2018, începând cu data de 24 septembrie, Mircea Duşa exercită cu caracter temporar, prin detaşare, în condiţiile legii, funcţia publică de prefect al judeţului Mureş.