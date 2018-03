Mircea Badea a facut SCANDAL la CNA: Schimb DUR de replici cu o membra a Consiliului, din cauza plangerii unui procuror

Mircea Badea a fost audiat, marţi, la Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA), după ce emisiunea sa, „În gura presei”, difuzată de Antena 3, a fost reclamată pentru referiri pe care el le-a făcut la adresa procurorului George Bucurică, acuzat de hărţuire sexuală. Un membru al Consiliului i-a atras atenţia realizatorului TV să nu transforme vizita la această instituţie într-o emisiune.

Mircea Badea s-a prezentat la CNA în urma unor reclamaţii care au fost înregistrate la Consiliu cu privire la referiri pe care el le-a făcut la adresa procurorului Bucurică, scrie news.ro.

„În cadrul emisiunilor «În Gura Presei», chiar dacă aceasta se prezintă ca fiind o emisiune de divertisment-pamfletar, nu se poate ca imaginea mea să fie asociată cu cea a unor persoane de sex feminin aflate în diverse situaţii mai mult sau mai puţin compromiţătoare, iar jurnalistul Mircea Badea să mi se adreseze cu «băi procuroare»”, arată o reclamaţie formulată de procuror.

În şedinţa CNA, Mircea Badea şi-a început discursul spunând că emisiunea sa este difuzată la ora 24.00 şi că programul nu este unul pentru minori.

„Emisiunea «În gura presei» este la ora 12 noaptea. La această oră, în principiu, minorii poate au altă treabă – adică să se duc şi ei să se culce, poate au şcoală a doua zi. Deci nu este emisiune pentru minori, nu a fost niciodată. Părinţii trebuie să aibă grijă de minori, să îi trimită la culcare, pentru că aşa este normal şi corect”, a spus Badea.

Realizatorul TV a continuat spunând că din punctul său de vedere, nu a fost încălcată legislaţia în emisiunea reclamată.

„Indiferent de opţiunea fiecăruia, sau de gustul fiecăruia, sau de subiectivismul fiecăruia, aici trebuie să se aplice o lege. Din punctul meu de vedere, nu s-a încălcat nicio lege în această emisiune. Înţeleg că domnul procuror Bucurică are «naturelul simţitor» şi nu îi convin emisiuni de televiziune. Asta nu înseamnă că ce nu îi convine unui procuror este şi în afara legii. Înţeleg că este deranjat domnul Bucurică că i-am zis «bă» (…) Bine că nu i-am zis «fă». Bă este un apelativ”, s-a apărat Mircea Badea.

„După aceea, treaba aia cu «obsedatul sexual» – scria mare pe prima pagină de la Evenimentul zilei. Am dat captură. Adică expresia aparţine EVZ, nu mie, deşi cred că e una corectă. Să citim de pe HotNews – ştire din 25 ianuarie 2018: «Parchetul General a sesizat Inspecţia Judiciară în cazul procurorului George Bucurică acuzat că ar fi hărţuit sexual o femeie care este parte într-un dosar instrumentat de el». Speţa este cumva şi instituţionalizată în acest moment. Sigur, domnia sa beneficiază şi de prezumţia de nevinovăţie, dar eu de la televizor nu îl bag la puşcărie pe Bucurică. Nu am această putere. Deci, din punctul meu de vedere nu s-a încălcat legea”, a continuat el.

Mircea Badea a anunţat că şi-a propus să participe „foarte des” la şedinţele CNA, pentru că a observat că sunt foarte multe plângeri.

„Cred că voi veni foarte des la şedinţele de la CNA. Mi-am propus să fac acest lucru, pentru că am observat că sunt foarte multe plângeri. Deranjez pe foarte multă lume, lucru care mă bucură, chiar mă «bucurică». Aş veni în apărarea mea, de fiecare dată când este posibil acest lucru”, a spus el.

Intervenind, Radu Herjeu a spus că el l-ar invita atât pe Mircea Badea, cât şi pe alţi oameni de televiziune la câte un scurt internship la CNA.

„Eu, cel puţin, vă aştept oricând. După cum spuneam, eu v-aş invita şi pe dumneavoastră, şi pe alţi oameni de televiziune la câte un scurt internship prin CNA, la şedinţe. Nu ar strica nimănui”, a spus Herjeu.

Membrul CNA a mai spus că Mircea Badea şi-a asumat afirmaţia făcută de EVZ pe care a citat-o realizatorul.

„Sunt perfect de acord, mi se pare – adică, mai greşiţi dumneavoastră prin unele emisiuni care poate ar fi demne de o sesizare. Nu e cazul acesteia. Singura problemă pe care am avut-o - acum s-a înjumătăţit, după ce am văzut imaginile, dar era cu obsedatul sexual. Replica dumneavoastră a fost aşa: «Şi uite, ne spunem reputatul ziar Evenimentul zilei, ne spune că Kovesi l-a evidenţiat pe Bucurică, un obsedat sexual, fără doar şi poate, c-am văzut despre ce e vorba, pentru merite deosebite». Adică v-aţi asumat afirmaţia făcută de cei de la Evenimentul zilei, nu doar aţi prezentat-o ca atare”, şi-a explicat Herjeu punctul de vedere.

„Eu înţeleg foarte bine ce înseamnă o mică scăpare de genul acesta, dar ar fi de dorit să fie cât mai puţine, pentru că cineva se poate agăţa de ea. Obsedat sexual e o tulburare medicală, totuşi. Una e să spui afemeiat, alta e să spui obsedat sexual”, a adăugat el.

Mircea Badea a mai spus că citeşte „tot felul de monstruozităţi” în comunicatele DNA.

„Când citim tot felul de monstruozităţi în comunicatele DNA. Multe dintre ele se finalizează cu achitări. Şi cu toate astea citim lucruri cel puţin la fel de grave ca obsedat sexual. Aflăm de acolo că un cetăţean este corupt, este hoţ, că a produs prejudicii de milioane – adică tot felul de lucruri îngrozitoare, care vin din partea unei instituţii cu aşa de mare succes şi aşa de mare legitimare naţională şi mondială. Atunci mi se pare, mergând pe acest format – eu îl iau lumină de la instituţiile statului şi mai ales de la DNA, atunci, comparativ cu orice comunicat DNA luăm la întâmplare, într-un dosar care s-a soldat cu achitare, ce am spus eu acolo este infinit mai puţin vătămător din toate punctele de vedere”, a spus realizatorul TV.

„Despre mine într-un comunicat DNA s-a afirmat că am minţit. E o instituţie a statului, Departamentul Naţional Anticorupţie, cu toţii îl respectăm şi unii se şi tem, nu este cazul meu, şi spuneau acolo că eu am minţit, deşi eu nu pusesem decât o întrebare. Am dat-o în judecată pe dna Kovesi şi DNA, am pierdut într-un singur termen. Onorata instanţă a spus că nu m-a prejudiciat DNA că m-a făcut mincinos. Sigur, nu s-a stabilit că eu am minţit, ci pur şi simplu că eu nu am fost prejudiciat de comunicatul oficial”, a adăugat el.

Dorina Rusu i-a atras atenţia realizatorului să nu transforme vizita la CNA într-o emisiune, explicând că nu este normal să folosească acelaşi tip de limbaj şi de adresare.

„Foarte bine că vreţi să veniţi şi cu alte ocazii, când vor mai fi reclamaţii cu privire la emisiunea dumneavoastră, pentru că avem şi noi cu cine dialoga. Ar fi fost bine dacă aţi fi venit şi până acum, pentru că au fost nişte ocazii când eu am crezut că aţi încălcat legislaţia, colegii mei nu au crezut. Dar era bine să fi avut cu cine să vorbesc despre asta. Pe de altă parte, aş vrea să vă atrag atenţia şi sper că dacă o să mai veniţi - eu nu vreau să transformaţi vizita dumneavoastră aici într-o emisiune de-a dumneavoastră. Nu mi se pare normal să folosiţi acelaşi tip de limbaj şi acelaşi tip de adresare. Adică, dacă dumneavoastră nu încălcaţi legea şi folosiţi asta în emisiune este treaba dumneavoastră. Eu, cel puţin, nu aş dori să fiu de faţă în momentul în care dumneavoastră vorbiţi în aceiaşi termeni în care vorbiţi în emisiune. Nu mi se pare normal să veniţi într-o instituţie şi să vorbiţi ca şi cum aţi vorbi la emisiune”, a spus Rusu.

Dorina Rusu a menţionat că face referire şi la expresia „naturelul simţitor” pe care a folosit-o realizatorul în discursul său susţinut în faţa CNA.

„Şi când vorbiţi despre DNA, care este o altă instituţie despre care nu contează ce părere are fiecare dintre persoanele care sunt membre în Consiliu, nu e normal ca dumneavoastră să vă adresaţi tuturor membrilor Consiliului în acest fel, ca şi când am fi cu toţii de aceeaşi părere”, a mai spus ea.

Mircea Badea s-a apărat spunând că „naturelul simţitor” este o expresie din schiţa „D-l Goe”, de Ion Luca Caragiale şi că, din punctul său de vedere, s-a exprimat civilizat în legătură cu DNA.

„Este o operă literară. Dacă vă deranjează citatele din opere literale o să încerc să… Modul de adresare este unul politicos, nu ştiu la ce vă referiţi exact. În legătură cu DNA-ul, cred că m-am exprimat cât se poate de civilizat. Deci nu ştiu la ce vă referiţi. Câtă vreme nu îmi daţi un exemplu în care să îmi spuneţi cum am greşit, consider că nu am greşit. Poate că sunt eu greşit. Câtă vreme nu încalc legea, pot să fiu cum vreau”, a spus Badea.

În legătură cu procurorul George Bucurică au mai fost înregistrate şi alte reclamaţii, la mai multe posturi de televiziune. În şedinţa de marţi CNA nu a sancţionat nici un post TV cu privire la acest caz.