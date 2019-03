Mircea Badea, amenințat in direct / VIDEO

Mircea Badea a fost amenințat, marți, în direct, în timpul emisiunii pe care o realizează la Radio ZU. Un bărbat a intrat în direct, la Radio ZU, și i-a transmis următorul mesaj: “Bădiță, te așteaptă patru dulăi lângă mașină să dai un extemporal. S-ar putea să dai și o probă orală”. ”Dar mă-ta ce face? The post Mircea Badea, amenințat în direct / VIDEO appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.