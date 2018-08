Mircea Badea, amenintat cu moartea dupa protestul diasporei

Mircea Badea a marturisit intr-un mesaj facut public pe o retea de socializare ca a primit numeroase amenintari cu moartea, in urma mitingului de seara trecuta din Piata Victoriei din Bucuresti. In postarea lui, prezentatorul TV a dezvaluit ca acestia vor plati pentru faptele lor.

“Cand cel de langa tine arunca in jandarmi cu chestii si nu te dai mai incolo nici in urma somatiilor, poti sa patesti nasoale. Nu exista gaze cu luneta.

Cand te duci cu copilul la un miting in legatura cu care esti avertizat ca s-ar putea sa vina huligani, inseamna ca esti descreierat si un pericol pentru propriul copil.

Cand arunci cu pietre in jandarmi si ei ajung langa tine, iar tu ridici pacifist si inocent manutele, iti iei totusi niste bastoane.

Cred ca am primit, in ultimele 24 de ore, doua mii de amenintari cu moartea de la oamenii minunati, pasnici si descreierati. Multe dintre acestea vor fi cauza unor plangeri penale.” este mesajul trasmis in aceasta dupa-amiaza de prezentator pe contul sau de Facebook.

“Foarte bine le faci. La violenta ce sa faci, le dai flori eventual. Jandarmii nu au voie sa riposteze legal, dar huliganii, au!!!” este unul dintre comentariile lasate de internauti.

Potrivit informatiilor facute publice in aceasta dimineata de locotenent colonel Marius Militaru, seful Serviciului de Comunicare al Jandarmeriei Romane, 452 de oameni, intre care 35 de jandarmi au avut nevoie de ajutorul echipajelor medicale la protestele de vineri seara din Piata Victoriei. Peste 65 de persoane au ajuns la spital, intre care 9 jandarmi, anunta ISU Bucuresti-Ilfov.

Conform unor surse, sambata dimineata, in spitalele din Bucuresti mai erau internate 10 persoane, dintre care patru la Spitalul Universitare si sase la Spitalul Floreasca, relateaza observator.tv.

