Mircea Badea: "Cand am vazut ce a prezentat Ana Maria Roman la TV, mi-a cazut capul de pe umeri"

Mircea Badea a spus ca a fost total surprins cand a vazut ce a prezentat Ana Maria Roman, la Antena 3, in emisiunea pe care o realizeaza. "Stateam si ma uitam la televizor cand Ana Maria Roman prezenta niste chestii foarte tari, dar atat de tari incat mi-a cazut capul de pe umeri", a spus realizatorul TV. El a facut referire la postarea jurnalistei care a scris pe , subiect despre care a vorbit si la Antena 3: "Era in vara lui 2012 cand ambasadorul SUA, Mark Gitenstein, anunta ca un grup de ambasade finanteaza 140.000 de tineri care vor lupta impotriva coruptiei. Tinerii au fost introdusi in programul Restart Romania si urmau sa sustina institutiile de forta. In urma cu sase ani declaratia a trecut neobservata, ...