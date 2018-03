Mircea Badea, dat in judecata de o familie: "Toti astia au senzatia ca sunt Kovesi"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mircea Badea a inceput emisiunea de joi seara cu un anunt: ”m-a dat in judecata Bucurica”. ”M-a dat in judecata Bucurica. Mai intai m-a reclamat la CNA, unde am fost si m-am aparat si n-am luat nicio amenda. S-a enervat si am aici chemare in judecata. Deci ma judec si cu Bucurica.” a spus Mircea Badea, in emisiunea ”In Gura Presei” de joi seara, de la Antena 3. Mircea Badea a subliniat ca ”sunt multi reclamanti”. Acesta a aratat lista cu persoanele care-l reclama. El a intrebat: ”Care din astia e Bucurica titularul?”. ”Toata familia lui Bucurica m-a dat in judecata” a mai afirmat Mircea Badea. Realizatorul de la Antena 3 s-a amuza ...