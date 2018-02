Mircea Badea, despre Catalin Tolontan și Ionela Arcanu, de la Realitatea TV: 'Sunt niște animale'

Mircea Badea i-a catalogat în termeni duri pe jurnaliștii care au încercat să întrerupe declarația de presă a lui Tudorel Toader, în care a cerut revocarea șefei DNA, Laura Codruța Kovesi.

Cătălin Tolontan, de la Gazeta Sporturilor, și Ionela Arcanu, de la Realitatea TV, au fost jurnaliștii cei mai vocali în timpul discursului lui Toader, care le-a spus de mai multe ori că îl deranjează. Mircea Badea a avut o ieșire dură la adresa celor doi jurnaliști. ”Sunt niște animale!”, a spus, joi seara, la Antena 3, Badea.

Anterior, pe pagina sa de Facebook, Badea a scris, cu trimitere tot la jurnaliștii care întrerupeau declarația ministrului: ”Descreieratii mitomanei au avut un comportament odios, specific javrelor! Nu am vazut asa ceva in viata mea. Javrele securiste au bruiat cu agresivitate prezentarea unui raport oficial. La ce s-a ajuns in tara asta!!!!!”.

