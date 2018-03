Mircea Badea, dupa incercarea DNA de a-l speria pe Mugur Ciuvica: "Doamna Kovesi isi foloseste institutia ca pe masina de spalat"

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mircea Badea a comentat in pasa dintre emisiunile „Sinteza Zilei” - „In Gura Presei”, despre descinderea DNA la sediul Grupului de Investigatii Politice. „Domnului Ciuvica nu i s-a intamplat nimic nou, adica e obisnuit cu asta, nu e prima data cand i s-a intamplat. Pentru ca in Romania nu e niciun stat de drept, pentru ca este mosia unor smecheri, pentru ca asa-zisi magistrati sunt de fapt niste plutoane de executie, deloc deosebite de ce era in filmele lui Sergiu Nicolaescu. (...) Nu e niciun fel de diferenta. Nici acesta nu e stat de drept, o colonie de mana a 14-a, unde smecherii platesc plutoane de executie si comanda plutoane de executie si platesc si comanda organizatii de propaganda si exerc ...