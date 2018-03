Mircea Badea: “Fiul meu nu isi va petrece viata in aceasta tara…”

Mircea Badea reactioneaza discutiile despre scumpirile ce au avut loc in ultimul timp, afirmand ca se gandeste serios sa isi indrume fiul sa plece din tara.

“M-am dus si eu sa-mi pun benzina, iar baiatul de la benzinarie imi spune: “S-a scumpit!”. Am ajuns la casa, mi se spune: “E mai scumpa acuma”. Cu cat s-a scumpit? “Cu cinci bani”. 5 bani ori 40 de litri, doi lei. Adica am inteles si propaganda, am inteles si isteria, iar discutiile despre asta si despre Robor, adica pot fi subiecte, dar noi, in Romania, am avut benzina sase lei acum un an si jumatate. Zici ca s-a triplat pretul”, a spus Mircea Badea.

“Orice logica as fi incercat sa aplic, mi s-a rupt filmul. Iar discutiile despre Robor frizeaza oligofrenia. (…) E inuman de stupid ce se intampla la nivel de discutie, de mental”, a mai declarat Mircea Badea.

“Nu se mai poate trai in aceasta tara. Singurul lucru la care ma gandesc este ca eu voi face tot ce voi putea ca fiul meu sa nu traiasca in aceasta tara. Am luat eu aceasta decizie pentru el, o sa i-o comunic si lui sper ca o sa fie de acord. Fiul meu nu isi va petrece viata in aceasta tara”, a spus Mircea Badea, la Antena 3.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.