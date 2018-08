Mircea Badea: “Fiul meu nu isi va petrece viata in aceasta tara…”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mircea Badea a reactionat la discutiile despre scumpirile ce au avut loc incepand cu 1 octombrie 2017, afirmand ca se gandeste serios sa isi indrume fiul sa plece din tara. “M-am dus si eu sa-mi pun benzina, iar baiatul de la benzinarie imi spune: “S-a scumpit!”. Am ajuns la casa, mi se spune: “E mai scumpa acuma”. Cu cat s-a scumpit? “Cu cinci bani”. 5 bani ori 40 de litri, doi lei. Adica am inteles si propaganda, am inteles si isteria, iar discutiile despre asta si despre Robor, adica pot fi subiecte, dar noi, in Romania, am avut benzina sase lei acum un an si jumatate. Zici ca s-a triplat pretul”, a spus Mircea Badea. “Orice logica as fi incercat sa aplic, mi s-a rupt film ...