Mircea Badea ii ataca pe romanii care muncesc in strainatate: „Cei care spun ca si-au luat tara inapoi nu platesc si impozite sau si-au luat tara inapoi pe banii altora…”

Acesta este extrem de nemultumit de faptul ca romanii din Diaspora nu contribuie in niciun fel la facturile publice ale statului roman. Mai mult, Badea a declarat joi, la Antena 3, ca Diaspora trimite bani pe care rudele din tara ii folosesc pentru a cumpara „biscuiti”. Totodata, acesta i-a acuzat pe romanii din afara ca „nu fac nimic pentru tara”.

”Avand in vedere ca sunt tot felul de facturi de achitat la nivel public, ma gandesc daca cei care spun ca si-au luat tara inapoi nu platesc si impozite sau si-au luat tara inapoi pe banii altora (…) Ca daca ti-ai luat tara inapoi pe banii altora nu prea e in regula, zic eu. Sa mai spui ca ti-ai luat tara inapoi, taci dracu’ din gura, zic eu (…) Nu platesc niciun impozit in Romania dar au senzatia ca daca trimit bani si cumpara biscuiti de ei membrii familiei, e un act eroic, suprem cetatenesc”, a declarat Mircea Badea la Antena 3.(Continuarea, mai jos …)

”Daca eu produc la Tecuci 100 de lei si unul produce la Londra 100 de lei, care este diferenta intre cele doua sute de lei? Raspuns: niciuna (…) Pentru ca acea suta de lei nu exista si ea atunci a fost produsa caci ea nu exista. Unul a produs-o la Tecuci, unul la Londra. Nu-i absolut nicio diferenta (…) Si eu imi cumpar biscuiti la mine in tara, dar pe langa asta platesc si impozite”, a mai spus Badea.

Alessandra Stoicescu a incercat sa ii explice lui Badea ca banii trimisi de romanii din afara produc TVA in Romania.„Intrebarea mea este, cei care si-au luat tara inapoi dau si un ban la treaba asta, la facturile pe care noi le achitam public sau nu?”.Mircea Badea s-a jurat ca plateste „multi bani” la statul roman pe care , dupa aceea, Administratia Prezidentiala ii cheltuie pe limuzina pentru presedintele Klaus Iohannis.

Badea a reluat subiectul si pe Facebook: ”Sunt un erou. Ii trimit bani lu’ mama in tara. Doresc sa fiu pupat in fund si divinizat pentru ca-i trimit bani lu’ maaamaaa. P.S. Hai siktir!”

